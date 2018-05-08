سمو رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على متابعة احتياجات المواطنين في مختلف المدن والقرى المنامة في 8 مايو / بنا / لدى استقبال سموه لعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسئولين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حرص الحكومة على متابعة احتياجات المواطنين في مختلف مدن وقرى البحرين من مرافق وخدمات.





وقال سموه إن جميع مناطق المملكة تشهد نهضة عمرانية وتطويرية في شتى المجالات الصحية والتعليمية والاسكانية والطرق والبنية التحتية وغيرها.



وأضاف سموه: "إن مسيرة التنمية التي يقودها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حفظه الله، لا حدود لها، وغايتها أن ينعم شعب البحرين بأعلى مستويات الرفاهية والرخاء، ولقد تم انجاز العديد من المكتسبات، ولا يزال العمل متواصلا بكل عزم وإرادة من أجل حاضر ومستقبل أكثر نماء وازدهارا".



وأكد سموه أن أهم ما تُركز عليه الحكومة في خططها واستراتيجياتها هو العمل بوتيرة أسرع لتنفيذ المشروعات بمختلف المناطق وبمستويات من الجودة تضمن توفير أرقى الخدمات للمواطنين.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسئولين في المملكة، حيث تبادل سموه معهم الحديث عن العديد من قضايا الشأن الوطني.



وهنأ سموه الجميع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلا سموه الله عز وجل أن تكون هذه الأيام المباركة أيام خير وسلام على مملكة البحرين وشعبها وعلى الأمتين العربية والاسلامية جميعًا.



وقال سموه:" إن ما نقوم به من أجل الوطن وشعبه واجب علينا، وسقف طموحنا لا يقف عند حدود، وغايتنا أن نصل بالوطن إلى أعلى درجات التقدم والنماء، وإننا على ثقة في أن ذلك سوف يتحقق، لأن لدينا ـ ولله الحمد ـ شعب يمتلك وعيًا واحساسًا كبيرًا بالمسئولية تجاه الوطن".



ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن مملكة البحرين تحظى بتراث عريق يجب الحفاظ عليه وتوثيقه وترسيخه في أذهان الناشئة والشباب، مستذكرا سموه في هذا الصدد ممارسة رياضة "القنص" كموروث شعبي أصيل عُرف به أبناء البحرين.



خ.ب/س.ي



بنا 1341 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/05/08 - 57 : 04 PM