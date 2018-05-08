اختتام ورشة "التعامل مع الحالات الطبية العاجلة في غرفة الطوارئ" المنامة في 8 مايو / بنا / اختتمت بجامعة الخليج العربي ورشة عمل طبية نظمها مركز المحاكاة الطبية بالجامعة لتدريب طلبة كلية الطب والعلوم الطبية على التعامل مع الحالات الطبية العاجلة في غرفة الطوارئ وغيرها من الأقسام الطبية شارك فيها 35 طالبا وطبيبا وممرضا من المستشفيات العامة بالمملكة.



وقال مدير مركز المحاكاة الطبية بجامعة الخليج العربي الدكتور تيسير جراده أن الورشة لاقت النجاح المتوقع نتيجة حرص الجامعة على رفع مهارات وقدرات الأطباء الجدد، إذ أسهمت في إثراء خبرات الطبية لدى الطلبة والممرضين ورفعت من قدراتهم ومهاراتهم العملية في التعامل بثقة مع المرضى في غرفة العناية وغرفة الطوارئ.



واوضح ان هذه الورش تركز على تنمية مهارات إنعاش المريض طبيا من خلال المساج القلبي وإدخال انبوبة إنعاش إلى الرئة، إلى جانب تعريف المشاركين على جميع أنواع ضربات القلب المؤدية إلى عدم استقرار القلب، وكيفية استخدام الصاعق الكهربائي ومنظم ضربات القلب الكهربائي بالإضافة إلى إدخال أنبوب تغذية الوريد في وريد الرقبة الأكبر والقيام بعمل رسم القلب الكامل.



وشارك في التدريب أطباء من مجمع السلمانية الطبي وهم الدكتورة سناء الخواجة والدكتور ظفر محايدين والدكتور محمد الصيرفي، إلى جانب أطباء من مستشفى الملك حمد كالدكتور محمد الشيرازي والدكتور أنس جاري من وحده العناية المركزة، بالإضافة على العاملين في مركز المحاكاة بجامعة الخليج العربي.



خ.ب/س.ي



بنا 1331 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/05/08 - 07 : 05 PM