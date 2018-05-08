وزارة الداخلية توزع السلال الرمضانية على أهالي شهداء الواجب‎ المنامة في 8 مايو / بنا / مع اقتراب شهر رمضان الفضيل ، وفي مبادرة تعكس تقديرا كبيرا لشهداء الواجب وتضحياتهم بحياتهم من أجل الوطن ، قامت إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية بتوزيع السلال الرمضانية السنوية على أهالي الشهداء ، بما يعكس الاعتزاز والفخر بدورهم.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم الأسري والاجتماعي والمعنوي لأهالي شهداء الواجب ، وذلك ضمن سلسلة مبادرات الدعم التي تقدمها وزارة الداخلية في هذا المجال.



خ.ب/س.ي



بنا 1327 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/08 - 41 : 04 PM