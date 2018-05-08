الحكومة الفلسطينية تستنكر اطلاق سراح جندي اسرئيلي قتل جريحا فلسطينيا بدم بارد رام الله في 08 مايو/ بنا / استنكرت الحكومة الفلسطينية اليوم إفراج إسرائيل عن جندي إسرائيلي قتل فلسطينيا جريحا من مسافة قريبة في الضفة الغربية المحتلة عام 2016.



واعتبر بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية ، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله ، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية أن الإفراج المبكر عن الجندي إيلور أزاريا قاتل الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بعد أن أمضى فقط تسعة شهور في السجن ما هو إلا تشجيعا لقتل الفلسطينيين بدم بارد، ويعطي الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.



وقالت الحكومة إن إسرائيل "أخفت معظم الجرائم والإعدامات الميدانية التي نفذها جنودها بحق الفلسطينيين، ومن ضمنهم النساء والأطفال، ولم يتم تقديمهم إلى العدالة".



وجددت الحكومة الفلسطينية المطالبة بضرورة الإسراع في فتح تحقيق دولي تجاه جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة.



وحثت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على سرعة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة سلطات إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.





خ.س



بنا 1125 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/05/08 - 35 : 02 PM