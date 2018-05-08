قوة دفاع البحرين تقيم حفل تخريج دورة للأفراد المستجدين المنامة في 8 مايو / بنا / جرى بقوة دفاع البحرين صباح اليوم حفل تخريج دورة للأفراد المستجدين رقم 120، بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي، بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية.



وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم ألقى اللواء الركن جابر عبدالله بن حويل آمر مركز تدريب قوة الدفاع الملكي كلمة بهذه المناسبة، بعدها قُدم إيجاز عن الدورة، كما قدم الخريجون عدداً من الفقرات التي شمل عليها برنامج الاحتفال، كالعرض العسكري للمشاة، ثم جرى تأدية القسم القانوني من قبل الخريجين، كما أنشد الخريجون نشيد قوة دفاع البحرين.



وفي ختام الحفل قام مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية بتوزيع الجوائز والشهادات التقديرية على المتفوقين بالدورة، مثمناً دور الضباط والمدربين، وجهود الخريجين في تحقيق متطلبات الدورة بنجاح.



حضر حفل التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، وأهالي الخريجين.



خ.ب/خ.س



بنا 1107 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/08 - 30 : 02 PM