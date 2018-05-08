"الاشغال": غلق مسار ومسارين على جسر الشيخ عيسى بن سلمان بالمحرق المنامة في 8 مايو/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال إعادة تبليط جسر الشيخ عيسى بن سلمان بالمحرق تستدعي غلق مسار ومسارين على مراحل باتجاه الشرق إلى المحرق.



وسوف يتم عمل في الموقع المذكور ابتداء من يوم الخميس 10/05/2018 الساعة 10:00 مساءً إلى يوم الأحد 13/05/2018 الساعة 05:00 صباحاً، لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.







م.ا.ب/و.ش



بنا 1021 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/08 - 33 : 01 PM