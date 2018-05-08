أشاد برعاية جلالة الملك للمسابقات القرآنية .. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يهنئ بقرب حلول شهر رمضان المبارك المنامة في 8 مايو / بنا / رفع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى العائلة المالكة الكريمة، وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين، وعموم الأمتين العربية والإسلامية، سائلاً الله العلي القدير أن يُحلَّه على الجميع بالخير واليمن والبركات.



وفي جلسته الاعتيادية التي انعقدت صباح اليوم برئاسة معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، دعا المجلس إلى الاستفادة من الأجواء الروحانية التي تعمر شهر رمضان المبارك في بذل الخير والمحبة وتأكيد الوحدة بين المسلمين، ونبذ الشقاق والفرقة والعصبية، مؤكدًا أن المجالس الرمضانية العامرة التي تزخر بها مملكة البحرين منذ القدم هي مصدر إلهام وقوة للمجتمع البحريني.



وثمَّن المجلس الرعاية الملكية الكريمة من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله للقرآن الكريم وحفظته وقرائه، وحرص جلالته رعاه الله على دعم الحركة القرآنية في البلاد، ومنها رعاية جلالته للمسابقات القرآنية، مشيدًا في هذا السياق بالنجاح الكبير الذي حققته مسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت (القارئ العالمي) التي نظمتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة شؤون الإعلام، مهنئًا الفائزين بفوزهم، مقدّرًا جهود المحكمين واللجان العاملة في سبيل إنجاح هذه المسابقة.



كما وقف المجلس على ما وصلت إليه مراحل الدورة الثالثة والعشرين من جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم وآخر الاستعدادات للحفل الختامي للجائزة المقرر إقامته خلال شهر رمضان المبارك، متمنيًا للعاملين التوفيق والنجاح.



إلى ذلك، ثمَّن المجلس الأعلى التوجيه الكريم من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء جامع الشيخ قاسم المهزع ب‍المنامة بشكل يحفظ له مكانته التاريخية ودوره الديني، منوهًا بحرص الحكومة الموقرة برئاسة سموه على الاستمرار في تطوير وإعادة بناء وإعمار المساجد والجوامع ودور العبادة في مختلف مناطق البحرين، وتوفير كافة التسهيلات التي تمكنها من القيام بدورها الديني ورسالتها في نشر القيم الإسلامية التي تحض على الوسطية والتعايش.



وأكد المجلس مضيَّه في خطته السنوية لإعمار الجوامع ورعايتها ضمن إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، بما يخدم المجتمع البحريني المسلم، داعيًا في هذا السياق إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية إلى تهيئة الجوامع والمساجد للشهر الفضيل وتذليل جميع الصعوبات أمام المصلين ليعمروها بالصلاة والدعاء والعبادة. وأخذ المجلس علمًا بأنه وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سيتم افتتاح جامع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شمال الحد وجامع محمد بن يوسف الحسن بالبسيتين، وذلك قبل شهر رمضان المبارك.



وأثنى المجلس في هذا السياق على دور المحسنين في إعمار بيوت الله تعالى ورعايتها انطلاقًا من إيمانهم العميق بأهميتها في حياة المسلمين، سائلاً الله تعالى أن يجعل تلك الأعمال الخيِّرة في ميزان حسناتهم ويكتبها لهم ولذويهم صدقة جارية، مباركًا لأهالي الحد والبسيتين بقرب افتتاح هذين الصرحيْن المباركيْن.



وفي موضوع منفصل، تابع المجلس برنامج رفع الكفاءة العلمية لمعلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم في تدريس القرآن الكريم (تلاوة) والذي تم العمل عليه بالشراكة بين المجلس ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة التربية والتعليم وبدعم مباشر من المجلس، ووافق المجلس على تشكيل لجنة عليا مشتركة من الجهات الثلاث لمتابعة سير البرنامج والدفع به قدمًا إلى الإمام، والعمل على تخصيص حصص لتعليم تلاوة القرآن الكريم في جميع المراحل الدراسية، والاستفادة من خريجي البرنامج في تدريس تلك الحصص.



كما أخذ المجلس علمًا بأن الأمانة العامة للمجلس وبناء على توجيهات سمو الرئيس ومعالي نائب الرئيس باشرت بتوزيع نسخ من مصحف البحرين بحجميه الكبير والمتوسط على الجوامع والمساجد في مختلف مناطق البلاد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

إلى ذلك، دشَّن معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس (www.almajles.gov.bh)، واستمع المجلس إلى شرح من الأمانة العامة لما احتوى عليه الموقع الإلكتروني من مضامين وموضوعات.



ويتضمن الموقع الإلكتروني للمجلس في حلته الجديدة معلومات عن النشأة والهوية والرسالة والأهداف والاختصاصات والآليات والتشريعات ذات العلاقة، ويعرِّف الموقع المتصفِّحين بأعضاء المجلس واللجان الدائمة فيه والأمانة العامة. كما يحتوي الموقع على عرض لأخبار المجلس وأعماله وفعالياته ومشاركاته الخارجية وإصداراته، إلى جانب استعراض أهم منجزات المجلس.





خ.ب/و.ش



بنا 1020 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/08 - 26 : 01 PM