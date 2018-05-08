رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة يسلمان بان كي مون دعوة للمشاركة في المؤتمر الخليجي للضمان الصحي سيؤول في 8 مايو/ بنا / اجتمع رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ووزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح مع معالي السيد بان كي مون الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، حيث سلما معاليه دعوة لزيارة مملكة البحرين والمشاركة كضيف شرف ومتحدثاً رئيسياً في فعاليات المؤتمر الخليجي الأول للضمان الصحي، والذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، والذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل بحضور خليجي ودولي واسع النطاق.



وجاء ذلك ضمن الزيارة الدورية لأعضاء المجلس الأعلى للصحة إلى كوريا الجنوبية لمتابعه المشاريع المشتركة بين الحكومتين في القطاع الصحي، في إطار التعاون في نظم المعلومات لبرنامج الضمان الصحي الوطني.



وخلال اللقاء، حمل معالي الأمين العام السابق للأمم للمتحدة، تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وأعرب معالي السيد بان كي مون عن ترحيبه وتقديره للدعوة المقدمة من معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة وزيرة الصحة، مشيداً في الوقت ذاته بما حققته مملكة البحرين من تقدم كبير وفريد في أهدافها التنموية بما يتسق مع أجندة الأمم المتحدة، واستذكر بان كي مون زيارته لمملكة البحرين خلال العام وما لقيه خلالها من حفاوة الترحيب، مؤكدا تطلعه لزيارة مملكة البحرين مرة أخرى.



وقال معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة في تصريح بهذه المناسبة :" إننا في المجلس الأعلى للصحة، وبالتنسيق والتعاون مع وزارتي الخارجية والصحة نتشرف بتنظيم هذا المؤتمر الخلجي الهام، ونحرص على أن يكون المؤتمر منصة لجمع الخبراء من كافة أنحاء العالم وأن يصبح هذا المؤتمر منبراً لتبادل التجارب والخبرات وافضل الممارسات المتعلقة بإصلاح نظم الرعاية الصحية".



وقال معاليه:" لقد منحت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الأولوية لتطوير خدمات الرعاية الصحية على جميع المستويات، مما أدى إلى تحسن كبير في جودة الخدمات والمؤشرات الصحية لهذه الدول في العقود الأخيرة. ولكن بالرغم من ذلك، تواجه أنظمة الرعاية الصحية في دول المجلس العديد من التحديات، كالاستدامة المالية، والتغييرات في نمط الأمراض والأوبئة، بالإضافة الى عدم وجود معلومات دقيقة وسريعة لتساهم في اتخاذ القرارات".



وأشار معاليه إلى أنّ مملكة البحرين دشنت في مطلع هذا العام، الخطة الوطنية للصحة (2016-2025)، لتكون الانطلاقة في سلسلة من الإصلاحات في القطاع الصحي في البلاد. وعلى اثر ذلك، تم تشكيل فرق من مؤسسات مختلفة لتنفيذ ركائز هذه الخطة، وبالأخص العمل على صياغة وتنفيذ نظام الضمان الصحي الوطني (صحتي). وقد تم تكليف المجلس الأعلى للصحة في البحرين، ببدء العمل لتطبيق المشروع مع الجهات ذات الصلة من القطاع الصحي العام والخاص.



وأكد معاليه بأنّ مؤتمر الضمان الصحي الخليجي الأول يأتي كأحد أبرز مبادرات المجلس الأعلى للصحة لتوطيد التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع. ويهدف المؤتمر إلى استقطاب الخبراء من المنطقة والعالم لتبادل الأفكار بشأن تنفيذ وإدارة الخطط الوطنية للتأمين الصحي. وسيضم المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، حلقة نقاشية افتتاحية بين وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ومحاضرات وورش عمل حول الإصلاحات التي تجلبها نظم التأمين الصحي، مع تحديد أدوار المشترين والمساهمين في مستقبل خدمات الرعاية الصحية. وستركز الجلسات الجانبية أيضاً على الدور الجديد للقطاع الخاص من مقدمي خدمة وشركات التأمين، بالإضافة الى مناقشة تصاميم وتقنيات نظم المعلومات الصحية الحديثة.



كما يهدف المؤتمر إلى نشر التوعية حول تطوير النظام الصحي العام ونظام الضمان الصحي المقترح في مملكة البحرين، وتبادل الخبرات والمعلومات حول أنظمة الضمان الصحي في المنطقة والعالم، فضلاً عن الاستفادة من تجارب الدول فيما يتعلق بإدارة التغيير في الإصلاحات الصحية، لوضع سياسات قوية من شأنها توجيه وإدارة التغيير المخطط له.



ويسعى المؤتمر الخليجي للضمان الصحي إلى تعزيز قدرات الدول المشاركة في احتضان برنامج الضمان الصحي وتطويره، ومناقشة الاستراتيجيات الرئيسية لتطبيق نظام الضمان الصحي وبحث التحديات الناجمة من تطبيق نظام الضمان الصحي والحد من المقاومة للتغيير، بالإضافة إلى كشف دور المنظمات العالمية والقطاع الخاص في مساندة تطبيق التغييرات المقترحة إلى جانب تقييم دور نظم المعلومات في خطة تطبيق الضمان الصحي.



م.ا.ب/و.ش



بنا 1007 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/08 - 14 : 01 PM