حميدان يشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء مضاعفة المساعدة الاجتماعية ومخصص الإعاقة بمناسبة شهر رمضان المنامة في 8 مايو / بنا / أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، والتي جاءت في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الاثنين، بمضاعفة صرف مخصصات المساعدة الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي، والإعانة المالية التي تصرف لمخصص الإعاقة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر البحرينية محدودة الدخل، في إطار المساعي الدائمة لتوفير مظلة الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين.



وأضاف حميدان أن هذه التوجيهات الكريمة تعكس البعد الإنساني الذي يتصف به سمو رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، دوماً، واهتمامه بكافة المواطنين ومتابعة شئون حياتهم، وعلى الأخص الفئات الأكثر احتياجاً، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر البحرينية محدودة الدخل، وذلك في إطار سياسة التنمية الإنسانية والاقتصادية الشاملة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، ضمن مسيرة الإصلاح الشاملة لجلالته، حفظه الله ورعاه.



وقال حميدان إن العمل جار حالياً على تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر، وسيتم تحويل المبالغ المضاعفة المستحقة لجميع المستفيدين، لتصبح في حساباتهم المصرفية بتاريخ 15 مايو الجاري، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، مضيفاً ان عدد المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي يصل إلى ما يقارب الـ 16 ألفاً بين أسر وأفراد من الفئات التي حددها القانون رقم (18) لسنة 2008، بشأن الضمان الاجتماعي والتي لا تمتلك مصدراً للدخل، أو ليس لديها دخل كاف تعتمد عليه في أبسط أمور معيشتها اليومية، مؤكداً أنه سيتم تحويل مبلغ يصل إلى نحو 3 ملايين دينار بحريني على حساباتهم المصرفية لشهر رمضان، بدلاً من المبالغ الاعتيادية والتي لا تتجاوز مبلغ المليون ونصف المليون دينار بحريني، وبما يكفل مضاعفة المساعدات والمخصصات قبل بدء شهر رمضان المبارك.



وفيما يتعلق بمخصص الإعاقة، فقد أوضح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن هذه المساعدة تصرف لمستحقيها بقيمة (100) دينار شهرياً، سوف تتضاعف الى 200 دينار لهذا الشهر، وذلك وفق القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2008م، بشأن معايير استحقاق مخصص الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي حدد تصنيف الإعاقات لتشمل الإعاقة الجسدية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، الشلل الدماغي، والإعاقات المتعددة.



واشار حميدان في هذا الإطار، إلى أن عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة (حتى تاريخ تحويل المخصص) يبلغ قرابة الـ 11 ألف مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم تحويل مبلغاً وقدره مليونين و 214 ألف دينار بحريني على حساباتهم المصرفية، لتغطية المنحة الشهرية الاعتيادية والمنحة الإضافية، وذلك بدلاً من المبالغ الشهرية الاعتيادية التي تبلغ في حدود مليون و106 آلاف دينار بحريني.



وبهذه المناسبة، فقد رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب جلالة الملك، ولي العهد ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، لاهتمامهم البالغ ودعمهم الدائم لتأمين العيش الكريم لجميع المواطنين، وخاصة للفئات الأكثر احتياجاً.









م.ف.ق/و.ش



بنا 1000 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/05/08 - 04 : 01 PM