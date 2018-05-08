وكيل وزارة الصحة يفتتح الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي المنامة في 8 مايو/ بنا / افتتح وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد بن خليفة المانع احتفال الرعاية الصحية الأولية باليوم العالم لنظافة الأيدي، والذي يقام هذا العام تحت شعار "الأمر بأيديكم- أمنعوا الإنتان في المرافق الصحية" بمبنى وزارة الصحة الرئيسي بالجفير، تضامنا مع احتفال منظمة الصحة العالمية ودول العالم بهذه المناسبة، والتي تسلط الضوء سنويا على أهمية نظافة الأيدي و خلق وعي جماعي لدي الناس دعما لتحسين نظافة الأيدي على الصعيد العالمي.



وحضر الفعالية الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة و الدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للرعاية الأولية ، ومجموعة من المسئولين وموظفي وموظفات الوزارة.



وخلال حفل الافتتاح أشاد الدكتور المانع بمستوى التنظيم والجهود المبذولة لإقامة هذه الفعالية، وبين في الوقت نفسه أهمية توعية الكوادر العاملة بوزارة الصحة بضرورة غسل اليدين لما لها من أثر في الوقاية من نقل وانتشار الكثير من الأمراض المعدية والخطيرة.



وأكد الدكتور المانع أن ارتفاع معدل الوعي بغسل اليدين بالمراكز الصحية يعد مؤشرا إيجابيا، إذ بلغت نسبة الوعي بغسل الأيدي بين الكوادر الطبية والتمريضية في عام 2007 إلى حوالي 34% ، ومع تكثيف الحملات التوعية، ارتفعت نسبة الوعي لتصل إلى 90 في ديسمبر من عام 2017.



وتابع وكيل وزارة الصحة إن تحقيق الرعاية الأولية لهذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز خاصة مع أشاده منظمة الصحة العالمية بتميز المراكز الصحية في مملكة البحرين على مستوى اقليم دول شرق المتوسط، مبينا إن وزارة الصحة تتطلع إلى أن يساهم نجاح برنامج غسل الأيدي والبرامج الأخرى المنفذة في الرعاية الأولية في إيصال المراكز إلى العالمية.



بعد ذلك تفقد وكيل وزارة الصحة المعرض المصاحب للفعالية والذي تضمن مجموعة من النشرات والكتيبات التوعية، وتوفير أنواع من المطهرات الخاصة بالأيدي، وغيرها من الأنشطة والفعاليات التوعوية.



الجدير بالذكر أن "الإنتان" هو حالة تعفن الدم أو تسممه ويعد من الحالات المرضية الشديدة الخطورة والتي قد تؤدي إلى الوفاة، وتشير التقارير الى إصابة أكثر من 30 مليون شخص بالإنتان سنويا في جميع أنحاء العالم، و تعد العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية عاملا من عوامل الخطر الشائعة للإصابة بالإنتان، وتلعب النظافة للأيدي دورا رئيسيا في الوقاية من هذه العدوى.



كما تجدر الإشارة إلى أن حملة منظمة الصحة العالمية لهذا العام، "أمنعوا الإنتان في المرافق الرعاية الصحية" تهدف الى تعزيز و دعم ثقافة نظافة اليدين محليا و عالميا، وبيان أن اليدين هما السبب الرئيسي لانتقال الميكروبات الى الشخص و إصابته بالعدوى و أهمية تثقيف المجتمع حول ضرورة غسل اليدين بشكل دوري لمنع انتقال العدوى و أهمية تثقيف العاملين الصحيين بالأوقات الخمسة لغسل اليدين للوقاية من الإنتان في المرافق الصحية و جعل نظافة اليدين مؤشرا للجودة في المراكز و المستشفيات الصحية.







ل.ب/و.ش



بنا 0952 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/08 - 55 : 12 PM