مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية يستقبل السفير الياباني المنامة في 8 مايو / بنا / استقبل سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار جلالة الملك للشئون الاقتصادية بمكتبه في قصر القضيبية اليوم سعادة السيد هيديكي إيتو سفير إمبراطورية اليابان الصديقة وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في مملكة البحرين، ويرافقه السيد توشيا ناكاجيما سكرتير أول بالسفارة.



وفي بداية اللقاء رحب الدكتور فخرو بالسفير الجديد متمنيا له التوفيق في مهمته الدبلوماسية دعما للعلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين الصديقين.



وقد تم كذلك خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري بينهما.



وأكد الدكتور فخرو خلال اللقاء الذي ناقش آفاق التطوير لواقع النشاط الاستثماري في كلا البلدين على عمق العلاقات البحرينية اليابانية منوها بالمستوى الذى وصلت اليه العلاقات من تطور ونماء في مختلف المجالات.



م.ف.ق/و.ش



بنا 0945 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/05/08 - 52 : 12 PM