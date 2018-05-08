الارصاد الجوية: شهر أبريل 2018 حارا بالنسبة إلى درجات الحرارة وانخفاض في الرطوبة المنامة في 8 مايو / بنا / ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في تقريرها الشهري بأن شهر أبريل 2018 كان حارا بالنسبة إلى درجات الحرارة مع انخفاض في نسب الرطوبة، وكمية الأمطار وسرعة الرياح مقارنة بالمعدل العام.



واوضحت ان المتوسط الشهري لدرجات الحرارة بلغ 26.9 م وذلك بزيادة قدرها 1.9 م قياساً بالمعدل العام لشهر أبريل، ويعتبر هذا سادس أعلى معدل لدرجات الحرارة لأشهر أبريل منذ عام 1902.



وقد تم تسجيل مثل هذا المعدل في أبريل 1928 وكانت الأرقام القياسية السابقة لمتوسطات درجات الحرارة لأشهر أبريل 27.6 م المسجل في أبريل 2017، 27.4 م المسجل في أبريل 2000 و 2014، 27.2 م المسجل في ابريل 2001، 27.1 م المسجل في أبريل 2010 و27.0 م المسجل في أبريل 1999.



كما بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة العظمى 30.9 م وذلك بزيادة قدرها 1.8 م قياساً بالمعدل العام. كما بلغت أعلى درجة حرارة 37.7 م والتي سجلت بتاريخ 22 أبريل في مطار البحرين الدولي. ولكن تم تسجيل 38.6 م في نفس اليوم بدرة البحرين.



أما المتوسط الشهري لدرجات الحرارة الصغرى فقد كان 23.9 م. وذلك بزيادة قدرها 2.4 م قياساً بالمعدل العام. ويعتبر هذا ثاني أعلى معدل لدرجات الحرارة الصغرى لأشهر أبريل منذ عام 1946. وقد تم تسجيل مثل هذا المعدل في أبريل 2014. علماً بإن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة الصغرى لأشهر أبريل بلغ 24.1 م والمسجل في أبريل 2010 و2017. وبلغت أدنى درجة حرارة لشهر أبريل 21.7 م بتاريخ 7 أبريل في مطار البحرين الدولي. ولكن تم تسجيل 19.0 م بتاريخ 18 أبريل في درة البحرين.



وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية في شهر أبريل 53%. في حين بلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية العظمى 72%. وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية الصغرى 35%.



وقد بلغ مجموع هطول الأمطار لشهر أبريل 4.2 ملم هطلت خلال 5 أيام من الشهر في مطار البحرين الدولي ، كما سجل شهر أبريل سقوط كمية قليلة من الأمطار لم تتجاوز 0.05 ملم بتاريخ 6 أبريل، 15 أبريل، 22 أبريل، 24 أبريل، 25 أبريل، 26 أبريل و 27 أبريل. علماً بأن المتوسط الشهري للهطول لأشهر أبريل يبلغ 10.0 ملم. وقد سجلت أعلى كمية هطول للأمطار على الاطلاق لأشهر أبريل في عام 1961 حيث بلغت 69.9 ملم.



وبلغت الكمية الإجمالية لهطول الأمطار لشهر أبريل في جسر الملك فهد 8.0 ملم ، درة البحرين 4.6 ملم وجزيرة سترة 4.2 ملم.



يعتبر شهر أبريل شهر انتقالي من فصل الشتاء إلى فصل الصيف وعادة ما تكون هذه الفترة مصحوبة بحالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس وتعرف محلياً (بالسرايات) والتي تمتد حتى منتصف شهر مايو.



وبلغت نسبة سيطرة الرياح الشمالية الغربية إلى الشمالية خلال شهر أبريل 49% وقد بلغت أعلى هبة للرياح 39 عقدة بتاريخ 26 أبريل في مطار البحرين الدولي. ولكن تم تسجيل 40 عقدة في نفس اليوم بجسر الملك فهد.



كما تأثرت مملكة البحرين بالغبار بتاريخ 23 أبريل، وقد تدنت الرؤية الأفقية إلى 1500 متر بمطار البحرين الدولي.







خ.ب/و.ش



بنا 0942 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/08 - 52 : 12 PM