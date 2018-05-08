مقاتلات تركية تشن غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق أنقرة في 08 مايو/ بنا / اعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم الثلاثاء ان مقاتلات تركية نفذت غارات جوية على مواقع لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" في منطقة هاكورك شمالي العراق.



ونقلت وكالة انباء "الاناضول" عن رئاسة الأركان أن غارات جوية نفذت على مواقع لمسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على مخافر وقواعد عسكرية تركية.



وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تدمير مخابئ، ومواضع أسلحة.



ودأبت القوات التركية على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات تنفذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.







و.ش/خ.س



بنا 0904 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 100 اخر تحديث : 2018/05/08 - 09 : 12 PM