الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلوفينيا الرياض في 8 مايو/ بنا / اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم مع معالي السيد اندريه لوجار وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية سلوفينيا والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة العربية السعودية.



تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية سلوفينيا في مختلف المجالات، والتطورات السياسية والأمنية في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاجتماع سعادة السفيرة تانيا ميشكوفا سفيرة جمهورية سلوفينيا المعتمدة لدى المملكة، وسعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.





ل.ب/خ.س



بنا 0901 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/08 - 15 : 12 PM