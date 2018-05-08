وزارة الصحة تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للسياحة العلاجية في تركيا كوساداسي في 8 مايو / بنا / نيابة عن سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، ترأست رئيسة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية الدكتورة مريم بنت عذبي الجلاهمة، وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي الثامن للسياحة العلاجية، الذي انعقد مؤخراً بمدينة كوساداسي في تركيا، والذي ناقش آخر المستجدات العالمية في مجال السياحة العلاجية وتطبيق معايير ومفاهيم الجودة في العلاج من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.



وخلال جلسات المؤتمر، قالت الجلاهمة: "إن البحرين في ظل توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حققت العديد من النجاحات في القطاع الصحي والطبي، وتتمتع بمقومات مشجعة للسياحة العلاجية من خلال الإمكانيات الطبية الجيدة والكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة والتخصصات الطبية المتوافرة والخدمات المقدمة للمرضى، ومراجعة وتطوير التشريعات وإطلاق نظام الاعتماد الوطني لتصنيف وتقييم المستشفيات الخاصة، كما حققت المنشآت الطبية في البحرين اعتمادية إقليمية وعالمية تضاهي في مستويات الجودة نظيراتها في الدول المتقدمة في هذا المجال مما يعطي مؤشراً ايجابياً عن إمكانية تنامي وتطوير هذه المقومات والإمكانيات لتصبح مصدراً مهماً من مصادر تعزيز الاقتصاد الوطني".



وأشارت الجلاهمة إلى ملامح النظام الصحي في المملكة ومشاريع التطوير الشامل بقطاع الرعاية الصحية، وما تم تحقيقه من مكتسبات صحية انعكست على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.



وتطرقت إلى الخطة الوطنية للصحة في البحرين للأعوام 2016-2025 والتي تشكل إحدى المبادرات الوطنية المهمة، حيث تعد السياحة العلاجية من احدى المبادرات الهامة على أجندتها، مؤكدة ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الطبية المتميزة التي تمتلكها البحرين في تعزيز موقعها على خريطة السياحة من خلال توفير خدمات علاجية متطورة وبأسعار منافسة في ظل حصول عدد من المستشفيات الخاصة على شهادات الاعتماد الدولية والمحلية وتطبيق برامج ضمان الجودة وتوفر التقنيات الطبية الحديثة.



وقد جمع المؤتمر الدولي الثامن للسياحة العلاجية الذي نظمته وزارة الصحة التركية ووزارة الثقافة والسياحة ووزارة الاقتصاد، الممارسين والأكاديميين في قطاع السياحة الصحية، وشارك حوالي ٥٠٠ مشارك من مختلف دول العالم، تنوع بين عارض إقليمي ودولي، اجتمعوا لتسليط الضوء على أهمية التطوير المستمر لقطاع الرعاية الصحية وتوفير منصة عالمية لمجموعات المستشفيات ومنظمات السفر الطبي وشركات الخدمات الصحية.



وقد ضم المؤتمر ما يقارب ٥٠ محاضرة وورشة عمل توزعت على أيام المؤتمر، والتي ناقشت موضوعات صحية مهمة تتعلق بالمعايير والسياسات المنظمة للقطاع الصحي سواء كان ذلك للمهنيين الصحين أو للمنشآت الصحية والتي تعتبر مرجعاً لكثير من الهيئات التنظيمية المحلية والإقليمية والعالمية، وتم التطرق إلى آخر المستجدات العالمية في مجال السياحة العلاجية وتطبيق معايير ومفاهيم الجودة لتحسين تجربة المرضى.



وتم عرض تجارب مختلفة لهيئات صحية ومنظمات سياحية تعمل على تنسيق الرحلات العلاجية للمرضى، والحزم المتنوعة من خيارات العلاج، وما تنطوي تحتها من خدمات كالأسواق العالمية، والسياحة العلاجية، والصحة السياحية، والتفاعل بين الثقافات، والتنافسية والاستدامة، مشاركة الشبكات والمعلومات، الأخلاقيات وحقوق المرضى، شركات التأمين وطرق الدفع، العلامات التجارية وتحديد المواقع والقانون والتشريع المتعلق بالجوانب الصحية.



وقد ضم وفد مملكة البحرين مدير تطوير الاستثمار بالقطاع الصحي من مجلس التنمية الاقتصادية الأستاذة سوسن عبدالكريم، ومسؤول شؤون الإعلام بوزارة الصحة مريم المناصير.











أ.ا.ش/خ.س



بنا 0859 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/05/08 - 07 : 12 PM