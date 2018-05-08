"الأعلى للمرأة" ينظم محاضرة "آليات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين على المستوى الوطني" المنامة في 8 مايو/ بنا / بدأت بمقر المجلس الأعلى للمرأة الحزمة الثانية من سلسلة محاضرات برنامج "حقوقي 2" الذي دشن مؤخرا بتنظيم مشترك بين كل من معهد الدراسات القضائية والقانونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة، ويستهدف موظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني.



وفي هذا الإطار عقدت محاضرة حول "آليات تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين على المستوى الوطني" قدمتها مديرة إدارة التوازن بين الجنسين بالمجلس رانيا الجرف، استعرضت فيها مفاهيم تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وجهود المجلس الأعلى للمرأة على صعيد تبني منهجيات تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وأهم الآليات التي اعتمدها بالتعاون مع مختلف السلطات في المملكة لتبني الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية وادماجها في برنامج عمل الحكومة.



كما تم استعراض اهم البرامج والمشاريع والجوائز والمبادرات التي اتم اعتمادها المجلس لدعم وتشجيع مختلف الجهات والمؤسسات لتبني سياسات ومنهجيات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، والجهود الوطنية الداعمة لتطبيق النصوص الدستورية التي كفلت التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع الى واقع ملموس وساهمت في ابراز حضور المرأة على كافة الأصعدة وتعزيز مشاركتها في برامج التنمية الوطنية.



هذا ويقام برنامج "حقوقي 2" في نسخته الثانية للسنة الثانية على التوالي، حيث حرص المجلس الأعلى للمرأة على المشاركة بهدف تكثيف برامج التوعية بالحقوق والواجبات الدستورية والتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات، ومواكبة حضور المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي وما حققته من انجازات على هذا الصعيد، منذ مشاركتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ومتابعة تفعيله.



كما يأتي البرنامج في إطار الفعاليات والأنشطة المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي خصص هذا العام للاحتفاء بمشاركة المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي.







ل.ب/خ.س



بنا 0819 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/05/08 - 24 : 11 AM