وزير المالية يجتمع مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المنامة في 8 مايو / بنا / اجتمع وزير المالية معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة صباح اليوم مع سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الجديد لدى مملكة البحرين، حيث هنأه على توليه مهام منصبه متمنياً له كل التوفيق في تعزيز العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.



كما تم خلال المقابلة بحث سبل دعم وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المالية والاقتصادية والتنموية والبناء على الانجازات العديدة التي تم تحقيقها في هذا الصدد، سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد العمل المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يأتي في مقدمة ثماره الإيجابية برنامج التنمية الخليجي كقوة داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.



وتم كذلك التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أحدث التطورات والمستجدات ذات الصلة بالاقتصاد العالمي.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0812 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/08 - 15 : 11 AM