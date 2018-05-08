الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا ويقتحم العيسوية ويشرد عائلات الاغوار رام الله في 08 مايو/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا من مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة واقتحمت قواته بلدة العيسوية كما شردت عائلات من الاغوار.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء بمدينة الخليل، وفتشت منازل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها.



كما اعتقلت، شابا من بلدة الدوحة غرب بيت لحم. واقتحمت مخيم عسكر الجديد فجرا، واعتقلت فلسطينيا، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه. واعتقلت شابين أحدهما أسير محرر، من مدينة القدس المحتلة، واستدعت أحد حراس المسجد الاقصى المبارك، للتحقيق معه، في أحد مراكزها في المدينة المقدسة.



كما اعتقلت، شابين من مخيم جنين، بعد اقتحام ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما، ما أدى الى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع مما ادى الى اصابة شاب برضوض جراء إصابته بقنبلة صوتية، والعشرات بحالات الاختناق.



كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، وشرعت بالانتشار في شوارعها . وتقتحم قوات الاحتلال البلدة بشكلٍ يومي، وسط حصار عسكري مفروض عليها في إطار سياسة العقاب الجماعي، التي ينتهجها الاحتلال بحق سكانها، من أجل وقف المواجهات فيها والمستمرة منذ أكثر من عام بشكل متواصل.



كما شرّدت قوات الاحتلال، اليوم ، خمس عائلات فلسطينية بالأغوار الشمالية؛ بحجة إجراء تدريبات عسكرية.





خ.س



بنا 0806 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/08 - 08 : 11 AM