مصرع 11 مسلحا من طالبان في انفجار عبوة ناسفة كابول في 08 مايو/ بنا / لقي 11 مسلحا من حركة طالبان على الأقل مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة بالخطأ كانوا يعدونها للتفجير في ولاية غزنة الأفغانية.



وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية حريف نوري لوكالة أنباء "شينخوا" أن "الحادث وقع في قرية بمنطقة أندار بعد ظهر الاثنين ومن بين القتلى عدد من خبراء طالبان في صنع القنابل".



وكثفت طالبان عملياتها الانتحارية والتفجيرات التي خلفت عشرات القتلى منذ اعلانها عن هجوم الربيع والذي توعدت بان يجمع هذا العام بين الهجمات التقليدية والانتحارية وأساليب حرب العصابات ضد القوات الأفغانية والأجنبية.



و.ش/خ.س



بنا 0734 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 106 اخر تحديث : 2018/05/08 - 36 : 10 AM