معالي جواد بن سالم العريض يستقبل السفير التركي الجديد لدى المملكة المنامة في 8 مايو / بنا / استقبل معالي الأستاذ جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء صباح أمس بمكتبه بدار الحكومة سعادة السفير كمال ديميرجيلر سفير الجمهورية التركية الصديقة لدى مملكة البحرين ، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا للجمهورية التركية لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء رحب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بسعادة السفير لما يوليه من حرص بالغ على تنمية علاقات الصداقة الطيبة التي يشهدها البلدان الصديقان.



وقد تم خلال اللقاء استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك كما نوه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لسعادة السفير بأنه سيجد كل تعاون ومساعدة من كل الجهات في مملكة البحرين لإنجاح مهمته الدبلوماسية.



من جانبه قدم سعادة السفير الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على ما لقيه من حفاوة وترحيب خلال الزيارة متمنياً للبلدين الصديقين مزيداً من التقدم والازدهار.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0638 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/08 - 48 : 10 AM