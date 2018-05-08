الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية الملاجم بالبيضاء البيضاء في 08 مايو/ بنا / اعلن الجيش اليمني تحرير مواقع جديدة بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء بإسناد طيران التحالف العربي.



وفي تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، نقلا عن وكالة الانباء اليمينة، قال قائد اللواء 173 مشاة العميد صالح المنصوري "إن قوات الجيش تمكنت من تحرير "شعب البان" وسد "فضحة" ومواقع الفقراء في اشعاب فضحة التابعة لمديرية الملاجم".



كما تمكنت قوات الجيش من السيطرة على الخط الاسفلتي الرابط بين جبهة الملاجم وجبهة القنذع بمديرية نعمان، والسيطرة النارية على مواقع كمب الشركة.



وأضاف المصدر ، أن طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات ثلاثة أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية وذخائر للمليشيات الانقلابية، تمكن من تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.



كما استهدف طيران التحالف العربي ثلاثة أطقم أخرى تابعة للمليشيات الانقلابية في منطقة "ظهر البياض"، و"مفرق وعالة" بمديرية الملاجم، وقد أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية.





خ.س



بنا 0529 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/05/08 - 40 : 08 AM