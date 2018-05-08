مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/08 - 20 : 08 AM
المنامة في 8 مايو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك يصدر ثلاثة مراسيم بتجديد تعيين نائب لأمين عام التظلمات وتعيين مدير عام لوكالة انباء البحرين وتعيين وكلاء مساعدين في وزارة الاشغال.
/جلالة الملك والعاهل الاردني يبحثان تطورات الاوضاع بالمنطقة.
/نائب الملك وسمو رئيس الوزراء يؤكدان: رغم انشغال المنطقة بالهاجس الأمني فهي حريصة على الإسراع في التنمية.
/سمو رئيس الوزراء يوجه إلى توسيع نطاق جائزة خليفة بن سلمان للصحافة لتكون إقليمية.
/سمو الشيخ سلمان بن خليفة يحضر الاحتفـال باليـوم الـوطني لإيطـاليـا.
/برعاية وزير الداخلية.. تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية الملكية للشرطة.
/وزير العدل يرفع طلباً بإعادة النظر في أحكام محكومين بالإعدام في قضية إرهابية.
/وزير شؤون الإعلام يستقبل الفائزين في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
/وزارة العمل تُوقف صرف إعانة التعويض ضد التعطل.
/استقبل وفداً من الأمم المتحدة الوزير المطوع يبحث مع الوفد التعاون لإعداد تقرير المملكة الطوعي الأول.
/البحرين تشارك في حفل تنصيب بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية في قصر الكرملين.
/بنك البحرين الوطني يبدأ في توزيع قسائم مشتريات غذائية على الأسر المحتاجة.
/«تشريعية النواب» تحيل قرارها بشأن تعديل قانون «معاشات ومكافآت التقاعد» للجنة المعنية.
/26 مليار دولار الفرص الاستثمارية في المملكة.
/"الغرفة" تقلص لجانها من 24 الى 10.
/بوتين يؤدي اليمين رئيسا لروسيا لولاية رابعة ويسمي مدفيديف رئيسا للحكومة.
/تنظيم «داعش» يعلن اغتيال مرشح للانتخابات التشريعية جنوب الموصل.
/نصب لافتات تشير إلى موقع السفارة الأمريكية في القدس.
/وزير الداخلية الباكستاني يتعافى بعد تعرضه لإطلاق نار بدوافع «دينية».
/الحريري يخسر ثلث نوابه في البرلمان اللبناني.
/أكثر من 30 قتيلا من قوات النظام في هجوم مضاد لـ«داعش» في جنوب دمشق.
/ترامب يعلن اليوم موقفه بشأن الاتفاق النووي مع إيران.
و.ش
بنا 0513 جمت 08/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/08 - 20 : 08 AM