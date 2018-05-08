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الطقس في البحرين: غائم جزئيا وحار خلال النهار
2018/05/08 - 40 : 06 AM

المنامة في 8 مايو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى غائم جزئيا وحار خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة تتحول إلى جنوبية شرقية خلال المساء وتصل من 15 إلى 20 عقدة احيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين ويرتفع من 3 إلى 5 اقدام في عرض البحر خلال المساء.

درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية .. والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70 بالمئة .. والصغرى 25 بالمئة.


م خ

بنا 0337 جمت 08/05/2018


عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2018/05/08 - 40 : 06 AM
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