الطقس في البحرين: غائم جزئيا وحار خلال النهار

المنامة في 8 مايو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى غائم جزئيا وحار خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة تتحول إلى جنوبية شرقية خلال المساء وتصل من 15 إلى 20 عقدة احيانا.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين ويرتفع من 3 إلى 5 اقدام في عرض البحر خلال المساء.



درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية .. والصغرى 27 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 70 بالمئة .. والصغرى 25 بالمئة.





م خ



بنا 0337 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/08 - 40 : 06 AM