مقتل طيارين اثنين في تحطم مروحية روسية في سوريا

موسكو في 7 مايو/ بنا / أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تحطم مروحية عسكرية من طراز "كيه إيه-52" خلال قيامها بجولة مخطط لها فوق المناطق الشرقية لسوريا، ومقتل طياريها الاثنين.

ونقلت وسائل الاعلام الروسية عن بيان لوزارة الدفاع : "ان الطائرة الروسية تحطمت خلال قيامها بجولة مخطط لها فوق المناطق الشرقية السورية، وقتل الطياران ووفقا للمعلومات الأولية، قد يكون سبب الحادث عطل فني".

وأضافت أنه تم العثور على جثماني الطيارين ونقلهما إلى القاعدة، التي انطلقت منها المروحية.

يأتي الحادث بعد مرور اربعة ايام على سقوط طائرة مقاتلة من طراز سوخوي في البحر المتوسط قبالة سواحل سورية بعد إقلاعها من قاعدة حميميم العسكرية الروسية شرقي سوريا ومقتل طياريها الاثنين.







م خ



بنا 0040 جمت 08/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/08 - 21 : 04 AM