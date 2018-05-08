مصرع شخصين على الأقل جراء تصادم قطارين جنوب ألمانيا

برلين في 7 مايو/ بنا / لقي شخصان على الأقل مصرعهما، واصيب العديد من الأشخاص، اليوم جراء تصادم قطار بضائع مع قطار ركاب في ولاية "بافاريا" جنوبي ألمانيا.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) قولها "أن الحادث وقع على خط حديدي واحد يربط بين مدينتي "انجولشتات" و "اوجوسبورج" بالقرب من محطة ايشاخ.

وقال متحدث باسم الشركة " هناك إصابات خطيرة وأخرى طفيفة".

وجرى إغلاق الخطط الحديدي الذي وقع عليه الحادث، ويسير على هذا الخط فقط القطارات الإقليمية وقطارات البضائع ولا تسير عليه قطارات المسافات البعيدة، حسب شركة السكك الحديدية.

وأوضحت الشركة انها تحاول مع السلطات المختصة بالإضافة إلى قوات الإنقاذ بذل جهود حثيثة لتقديم المساعدة للمتضررين، مشيرة الى انه تم توفير حافلات كوسيلة بديلة.

ولم يتم التعرف بعد على سبب الحادث لحد الان.







م خ



بنا 2222 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/08 - 35 : 01 AM