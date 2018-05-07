الرئيس الامريكي سيعلن مساء غد الثلاثاء قراره بشأن اتفاق إيران النووي واشنطن في 7 مايو /بنا/قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في موقع "تويتر" اليوم الاثنين إنه سيعلن قراره بشأن ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني عند الساعة (1800 بتوقيت جرينتش) التاسعة من مساء غد الثلاثاء بتوقيت البحرين .







وكان ترامب هدد بالانسحاب من الاتفاق الذي يقضي بتخفيف العقوبات عن إيران مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على إصلاح ما يصفه بعيوبه.



س.ي



بنا 1941 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/07 - 48 : 10 PM