باراجواي تنقل سفارتها للقدس المحتلة وترامب لن يحضر افتتاح السفارة الامريكية تل ابيب في 7 مايو /بنا/ اعلن متحدث باسم حكومة باراجواي ووزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين إن باراجواي ستنقل سفارتها في تل ابيب إلى القدس المحتلة في نهاية مايو الجاري بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا.



وقال عمانوئيل نحشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية في بيان اصدره "يعتزم رئيس باراجواي أوراسيو كارتيس المجيء إلى إسرائيل بنهاية الشهر لافتتاح سفارة في القدس".



وبين متحدث باسم حكومة باراجواي إن من المقرر أن يزور كارتيس إسرائيل لنقل السفارة في 21 أو 22 مايو الجاري.



واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال في تصريح لرويترز ان هذا القرار مخالف لقرارات الشرعية الدولية وهو يدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي.



ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من افتتاح الولايات المتحدة سفارتها في القدس في 14 من مايو وفقا لإعلان الرئيس دونالد ترامب في السادس من ديسمبر كانون الأول الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.



واعلن البيت الابيض اليوم ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لن يتوجه الى اسرائيل الاسبوع المقبل لحضور افتتاح السفارة الاميركية الجديدة في القدس المحتلة لافتا الى ان الوفد الاميركي سيترأسه مساعد وزير الخارجية جون سوليفان.



وسيضم الوفد الرئاسي الاميركي ايضا ابنة ترامب ايفانكا وصهره ومستشاره لشؤون الشرق الاوسط جاريد كوشنر اضافة الى وزير الخزانة ستيفن منوتشين.



س.ي



بنا 1828 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/05/07 - 33 : 09 PM