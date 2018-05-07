سفير البحرين في موسكو يشارك في حفل تنصيب الرئيس الروسي موسكو في 07 مايو/ بنا / شارك سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية اليوم، في الاحتفال الرسمي الذي أقيم في قصر الكرملين بمناسبة تنصيب فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا الإتحادية.



وأدى الرئيس فلاديمير بوتين اليمين الدستورية بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيسة المجلس الفيدرالي ورئيس مجلس البرلمان الدوما وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية والعسكرية وأعضاء البرلمان وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في موسكو.



وكان فخامة الرئيس فلاديمير بوتين قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مارس الماضي لولاية رابعة مدتها ست سنوات.





ع إ ح/س.ي



بنا 1819 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/05/07 - 22 : 09 PM