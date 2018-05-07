نيابة عن سمو رئيس الوزراء.. سمو الشيخ سلمان بن خليفة يحضر حفل السفارة الإيطالية بمناسبة اليوم الوطني لإيطاليا المنامة في 7 مايو / بنا / أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحضور الاحتفال الذي أقامه السيد دومينيكو بيلاتو Domenico Bellato سفير جمهورية ايطاليا الصديقة مساء اليوم بفندق الخليج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، بحضور عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدي المملكة والمدعوين.

وقد نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لقيادة وشعب جمهورية ايطاليا الصديقة بهذه المناسبة الوطنية، وتمنيات سموه لإيطاليا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والتطور.



وأكد سموه عمق ومتانة العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية ايطاليا وتميزها في مختلف المجالات، منوها ​بحرص البحرين على توسيع اطر التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.



من ناحيته، أعرب سفير جمهورية ايطاليا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بتنمية علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من تطور ونماء في شتى القطاعات.



ن.ع/م.ح.



بنا 1752 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/05/07 - 48 : 09 PM