" ألوية العمالقة " اليمنية تواصل تقدمها الميداني نحو مدينة البرح غربي تعز عدن في 7 مايو / بنا / تواصل قوات " ألوية العمالقة " اليمنية وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية تقدمها الميداني بمحور الساحل الغربي لليمن والسيطرة على سلسلة جبلية تقع على مشارف مدينة البرح الاستراتيجية غربي تعز وذلك بعد تحرير مفرقي المخا والوازعية في عمليات عسكرية نوعية كبدت ميليشيات الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وذلك بدعم من المقاومة الوطنية اليمنية.



وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع ميليشيات الحوثي استهدفت آلياتهم وتعزيزاتهم العسكرية في ضربات مباغتة أنهكت قدراتهم العسكرية وأربكت صفوفهم.



ولقي أكثر من 20 قناصا حوثيا مصرعهم إثر مواجهات مع قوات " ألوية العمالقة " على الجبال المحيطة بمدينة البرح إضافة إلى مقتل واستسلام أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات بينهم قيادات ميدانية وسط انهيارات متلاحقة في صفوفهم وفرارهم من جبهات القتال تاركين خلفهم أسلحتهم وعتادهم العسكري.



يشار إلى أن قوات "ألوية العمالقة" اليمنية قد سيطرت على مفرقي المخا والوازعية غربي تعز إضافة إلى سلسلة جبلية مطلة على الطريق الرئيسي كانت تتمركز فيها قناصة ميليشيات الحوثي والتبة السوداء وجبل الخزان الإستراتيجي وسط استمرار تضييق الخناق على مسلحي الحوثي وانهيارات كبيرة في صفوفها وفرارهم من جبهات القتال.



ويشهد محور الساحل الغربي لليمن عملية عسكرية واسعة في مفرق " المخا - البرح " غربي محافظة تعز للسيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية واستكمالا لتحرير وتأمين الساحل الغربي وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية وذلك بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.





س.ي



بنا 1648 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/07 - 50 : 07 PM