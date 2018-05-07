الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 161 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري رام الله في 7 مايو /بنا/ وثق تقرير عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري 161 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة .



واوردت وكالة الأنباء الفلسطينية في تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين إن الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي شهد تصعيدا احتلاليا ضد الإعلاميين الفلسطينيين وحرية التعبير خلافا لما تكفله نصوص القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، الذي من المفترض أن يطبق على الصحفيين الفلسطينيين .



وأضافت أن إسرائيل تسعى جاهدة إلى إغلاق نافذة الإعلام الفلسطيني باتخاذها سلسلة من الإجراءات من شأنها إعاقة عمل الصحفيين الفلسطينيين، بهدف التغطية على الجرائم الخطيرة التي ترتكب بحق أبناء شعبنا ليلا نهارا دون حسيب أو رقيب .



وتابعت : إن مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين ما زال متواصلا ومستمرا في الأرض الفلسطينية بوسائل وأساليب شتى ومنظمة، ويتعرض بعضهم إما للإصابة بالرصاص وإطلاق القنابل المسيلة للدموع أو الاعتداء بالضرب أو الاعتقال المباشر أو بتقديمهم للمحاكمات .



وبينت الوكالة، أنه خلال العام الجاري سجل 161 انتهاكا ضد الصحفيين بينهم شهيدان وهم المصور التلفزيوني في شركة "عين ميديا" ياسر مرتجى، البالغ من العمر 30 عاما، استهدفه جنود الاحتلال بالرصاص الحي أثناء تغطيته مسيرة "العودة الكبرى" شرق مدينة خانيونس .



ودعت الوكالة، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، التي تعنى بحرية الرأي والتعبير الضغط على حكومة إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق الصحفيين وتأمين حرية العمل لتمكينهم من القيام بواجبهم المهني بحرية .





س.ي



بنا 1627 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/07 - 32 : 07 PM