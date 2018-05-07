سمو أمير دولة الكويت يستقبل سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للمملكة لدى الكويت الكويت في 7 مايو / بنا / نقل سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشقيقة خالص تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية.



جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، في قصر بيان اليوم، بمناسبة انتهاء مهام عمله كسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت، حيث كلف سموه سعادة السفير بنقل تحياته إلى أخيه عاهل البلاد المفدى، متمنيًا لسعادة السفير دوام التوفيق والنجاح.



من جانبه، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة عن اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمعها بدولة الكويت الشقيقة، وما تشهده من تطور ونماء على مختلف الأصعدة، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على توسيع مجالات التعاون مع دولة الكويت بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.



كما استقبل سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، كلا على حده، سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله، متمنيين لسعادة السفير دوام النجاح والتقدم.



أ.أ/م.ح.



بنا 1616 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/07 - 26 : 07 PM