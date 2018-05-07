مجلس الوزراء الكويتي يدين التفجيرات والأعمال الارهابية في ليبيا وباكستان وافغانستان الكويت في 7 مايو / بنا / أدان مجلس الوزراء الكويتي التفجيرين الانتحارين اللذين استهدفا مكتب المفوضية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس مؤخرا مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا.



وندد مجلس الوزراء الكويتي في جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف أرواح الأبرياء وترويع الآمنين، مؤكداً على موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ودوافعه.



من جانب آخر استنكر مجلس الوزراء الكويتي الهجوم المسلح الذي تعرض له وزير الداخلية الباكستاني إحسان إقبال في إقليم البنجاب مؤخرا والذي أسفر عن إصابته وكذلك حادث التفجير بمسجد شرق أفغانستان مؤخرا والذي اسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين مجددا موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة صوره مهما كانت دوافعه.







م.ح.



بنا 1611 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/07 - 26 : 07 PM