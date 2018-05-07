الشيخة هند بنت سلمان لـ "بنا " : جلالة الملك المفدى حرص على دعم المرأة لإثبات نفسها في كافة المجالات المنامة في 7 مايو / بنا / أكدت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيس "الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، حرص الاتحاد في لقاءاته خارج المملكة على الترويج للبحرين وتعريف العالم بها، وأفضل طريقة للتعريف بها من خلال الحضور المتمثل اليوم بعدد كبير من صاحبات الأعمال العربيات والعالميات في "ملتقى رئيسات الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن" المنعقد في المنامة حاليا و يستمر حتى يوم 8 من مايو الجاري بحضور اقليمي ودولي واسع .



وقالت الشيخة هند بنت سلمان ال خليفة في تصريح " لوكالة أنباء البحرين "بنا" : " جلالة الملك المفدى حرص على دعم المرأة لإثبات نفسها في كافة المجالات"، كما أن المرأة تعمل في مجال التجارة والاقتصاد منذ زمن بعيد وذلك بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للمرأة البحرينية وإعطائها الفرصة لإثبات نفسها وقدراتها وجعلها بجانب الرجل لإبراز المملكة والنهوض بها عالمياً. وعملت مسخرة جهودها لاثبات كفاءتها وقدرتها وأوصلت المملكة للمكانة العالمية في مجال ريادة الأعمال.



من جانبها، أكدت الدكتورة أماني العصفور الرئيس العالمي للاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن لـ "بنا" أن احتضان المملكة " لملتقى رئيسات الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن" يدل على مكانة البحرين في ريادة الأعمال، وتأتي هذه المبادرة من نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية برئاسة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، وهي مبادرة مميزة لاحتضانها صاحبات الأعمال من مختلف الدول العربية والعالمية.



وأضافت العصفور أن هذا الملتقى ينطلق لإبراز دور المرأة عربياً وعالمياً، كما أنه يغير الصورة السلبية التي رسمت للمرأة العربية عالمياً. ووجود نخبة كبيرة من رؤساء الاتحادات العالميين يفعل دور الملتقى، ويضيف إليه أهمية تدل على سعي المملكة لتمكين المرأة اقتصادياً ودفع عجلة التنمية المستدامة بمشاركة رئيسية من المرأة.



وأوضحت أن شعار الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال في السنوات الثلاث القادمة "تمكين المرأة لتحقيق الأهداف الانمائية المستدامة"، وكيف يمكن أن يحقق الاتحاد العالمي والاتحاد البحريني لصاحبات الأعمال والمهن تمكين المرأة من المشاركة في تحقيق تلك الأهداف. وذلك من خلال المشروعات المطبقة على أرض الواقع كحاضنات الأعمال، والمرأة في مواقع القرار، ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع مستوى تمثيل المرأة في مجالس الإدارات وتغيير الصورة العالمية عن المرأة، والمرأة البحرينية هي من أوائل السناء اللاتي حققن التمكين الاقتصادي.



من جانبه اشار السيد مطلق الرشيد الرئيس التنفيذي لـ "تصنيع" أن المرأة لها أدوارا قيادية وذلك بفضل الجهود التي بذلتها للوصول للمناصب القيادية، وكيف يتم تمكين المرأة اقتصادياً في دول الخليج للدخول في المجال الاقتصادي في الشركات وتوليها مناصب إدارية عليا. وزيادة عدد النساء في مجالس الإدارات في الشركات المساهمة.



وتطرق في حديثه عن "معهد مدراء مجالس الإدارات في دبي"، الذي يهدف لتشجيع المرأة لتولي مناصب إدارية عليا.



وعن خطوات تمكين المرأة، أضاف الرشيد أن المرأة نظراُ لمسؤولياتها الكثيرة تقع عليها أعباء ومنها تحتاج لمساعدة وتشجيع أكثر من جانب الرجل. والدلالة أن جزء كبير من النساء انخرط في سوق العمل، ولابد من إبعاد العنصرية ومنح النساء الخليجيات فرصة كباقي النساء في الدول الأخرى والتأكيد على إعطاء الفرصة للجميع والأجدر يثبت نفسه.



واكد أن مشاركة المرأة ضرورة مهمة لتقدم اقتصاد البلدان لأنها عنصر مهم في المجتمع، ويجب التركيز في التعليم وتوعية المجتمع لإعطاء العنصر النسائي فرصة لدخول سوق العمل وتولي المناصب العليا، وتولت المرأة واقعاً تلك المناصب في العديد من الدول منها الإمارات والنرويج والدول الاسكندنافية بجهود تعليمية وتوعوية.



وتضمن الملتقى اليوم جلسات حوارية حيث تطرق المتحدثون في الجلسة الحوارية الأولى "البحرين مركز للتكنولوجيا المالية"، إلى أن التكنولوجيا المالية تعني توفير خدمات مالية بطريقة سهلة وسريعة وأرخص من خلال استخدام التكنولوجيا. وقد أطلق بنك الخليج الدولي في البحرين وهو أول بنك رقمي في المنطقة إمكانية فتح حساب للأفراد بواسطة البطاقة الذكية من خلال خدمات الانترنت. وسيتم مستقبلاً القيام بكافة الخدمات البنكية عن طريق تطبيق في الهواتف.



وأكدوا استفادة " الشركات الناشئة " من التكنولوجيا المالية في تمويل مشاريعهم " التمويل الجماعي"، وذلك من خلال حصولهم على التمويل عن طريق منصات للتمويل الجماعي.



وتأتي البحرين في مصاف الدول التي طبقت هذه التكنولوجيا أولاً لكونها رائدة في القطاع المالي منذ 40 سنة، ونظراً لخبرة الشركات العاملة فيها مما سهل انتقال التكنولوجيا المالية إليها، ووجود مصرف البحرين المركزي، وحجم المملكة أهلها لتكون محط الانظار للتجربة والابتكار. وما يثبت ذلك هو "التقرير العالمي لبيئات التكنولوجيا للشركات الناشئة" الذي دل على أن المملكة هي واحدة من الدول الرائدة في مجال "التكنولوجيا المالية" وهي الوحيدة في المنطقة التي تطبقها، وذلك بمساعدة القوانين والتشريعات التي تسهل من ممارسة ذلك. والأهم من ذلك هو التوعية المجتمعية بهذا الجانب.



كما تم التطرق خلال الجلسات الى مسألة "توفير السيولة" من خلال صناديق الاستثمار للشركات حتى تتمكن من النهوض بنفسها والوصول للعالمية.



وما يميز البحرين هو مشروع "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" الذي يعتبر الجهة الرابطة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجال التكنولوجي، وتوافر الدعم من القطاعين لهذا المشروع، لمساعدة الناس في فهم التغيرات التكنولوجية وجعل المملكة في مصاف الدول التي تواكب التكنولوجيا، وتصنيع اقتصاد رقمي ومعرفي. فبيئة المملكة تعد جاذبة للعمل وبوابة مثالية للدخول لسوق العمل.



ويقوم "خليح البحرين" بالتعاون مع العديد من الجهات منها جامعة البحرين حيث تم إطلاق مبادرة "فرصتي" لتمكين 3000 إمرأة لكسب خبرات تكنولوجية لإنشاء 30 شركة في عالم الابتكار والتكنولوجيا المالية. وتعاونه مع شركة مايكروسوفت وبوليتكنك البحرين من خلال فعالية "الذكاء الصناعي" لتمكين الطلبة من فهم التغيرات في مجال التكنولوجيا المالية.



وسلطت الجلسة الحوارية الثانية "المشاريع الحديثة والنظرة المستقبلية" الضوء على المشاريع الناشئة لكون البحرين نموذج مميز حاضن لتلك المشاريع وخاصة الصغيرة والمتوسطة وهي من ضمن 56 دولة تطبق هذا النموذج من المشاريع، كما تتيح الفرصة للمرأة لإنشاء مشاريعها الخاصة.



وطرح المتحدثون التجربة الاسترالية التي تتمثل بوجود نسبة كبيرة من المشاريع بالرغم من قلة السكان، ويتم تعليم المبتدأين كيفية إنشاء مشاريعهم وهي من ضمن 90 دولة تهتم بتلك المشاريع منها البحرين.



كما أكدت الجلسة على أن المشاريع تحتاج لبيئة عمل مناسبة، وتدريب جيد للأفراد لإنشاء مشاريعهم، وقدرتهم على مواجهة التغير في بيئة العمل، والأهم القوانين والتشريعات التي تشجع على إنشاء تلك المشاريع. ومن النماذج التي تم التطرق لها وشجعت بشكل كبير على إقامة المشاريع ومولت الأفراد هي "صندوق العمل" تمكين، حيث وفرت برامج تدريبية وتأهيلية مكنت العديد من الأفراد لإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم، وحقق ذلك هدفها بتوظيف الأيدي العاملة الوطنية سواء من خلال الشركات، ودعم رواتبهم بنسبة 70% خلال ثلاث سنوات. أو من خلال المشاريع الخاصة بالأفراد.



جاء الملتقى بهدف وضع استراتيجيات تتعلق بعمل الاتحاد العالمي بصاحبات الأعمال والمهن، وبحث سبل التنسيق بين الاتحاد في العديد من الدول، وضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة لكونها بيئة مشجعة للابتكار، ومركزاً اقليمياً رائداً في التكنولوجيا الرقمية.



من / أفراح الشيخ





ع إ ح/ع ذ



بنا 1559 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/07 - 25 : 07 PM