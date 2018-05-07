وزير شؤون الإعلام يستقبل الفائزين في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون المنامة في 07 مايو / بنا / أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام اعتزاز الوزارة بالكوادر الإعلامية والفنية الوطنية، وإسهاماتها في الحفاظ على هوية الوطن وثقافته، والذود عن أمنه واستقراره، وتعميق قيم التسامح والمواطنة الصالحة، ودورها المحوري في إبراز مسيرة المنجزات التنموية والحضارية المحققة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



جاء ذلك لدى استقبال سعادة الوزير اليوم لعدد من منسوبي وزارة شؤون الإعلام بمناسبة فوز إذاعة البحرين بالمركز الأول في مسابقة (البرامج التفاعلية) عن برنامج (‏خذني معك)، وحصول تليفزيون البحرين على جائزة المركز الثاني عن ومضة (قل خيرًا) في فئة (الومضات التوعوية) ضمن جوائز المهرجان العربي التاسع عشر للإذاعة والتليفزيون الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية في المدينة الثقافية التونسية خلال الفترة من 26 إلى 29 أبريل الماضي.



وأعرب سعادة وزير شؤون الإعلام عن شكره وتقديره للفائزين بهذه الجوائز العربية الرفيعة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والإبداع في تطوير الرسالة الإعلامية، ورفع اسم مملكة البحرين عاليًا في مختلف المحافل الإعلامية الإقليمية والدولية.



جدير بالذكر أن برنامج (‏خذني معك) هو أحد البرامج الإذاعية الهادفة والمتخصصة في الشؤون الاجتماعية والعلمية والصحية، من إعداد وتقديم آلاء البناء، واستطلاعات الرأي لنور القاسمي وناصر جبر ومن إخراج صابر ‏السعيد، فيما تعد ومضة (قل خيرًا) من مبادرات تليفزيون البحرين المعنية بنشر قيم التسامح والكلمة الطيبة بين أبناء المجتمع البحريني، وهي من إعداد نسيبة الشروقي ‏وإخراج أنس جناحي، وشارك فيها نخبة من الإعلاميين والفنانين البحرينيين.



ن.ع/ع ع



بنا 1424 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/07 - 28 : 05 PM