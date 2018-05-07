أمين عام مجلس التعاون يتسلم دعوة من رئيس وزراء فيتنام لزيارة فيتنام والمشاركة في مؤتمر اقتصادي دولي تستضيفه في سبتمبر المقبل الرياض في 7 مايو / بنا / تسلم الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، رسالة موجهة من رئيس الوزراء الفيتنامي تتضمن دعوة الأمين العام لزيارة فيتنام والمشاركة في مؤتمر اقتصادي دولي يعقد في هانوي في شهر سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام لمجلس التعاون في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، مع سفير فيتنام لدى السعودية هوانج خاك.



ورحب الزياني بدعوة رئيس الوزراء الفيتنامي، شاكرا ومقدرا اهتمام الحكومة الفيتنامية بتعزيز علاقات التعاون المشترك مع دول مجلس التعاون.



وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الخليجية الفيتنامية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.





م.ح.



بنا 1412 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/05/07 - 44 : 05 PM