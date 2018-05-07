Monday   07 May 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
أمين عام مجلس التعاون يتسلم دعوة من رئيس وزراء فيتنام لزيارة فيتنام والمشاركة في مؤتمر اقتصادي دولي تستضيفه في سبتمبر المقبل
2018/05/07 - 17 : 05 PM
الرياض في 7 مايو / بنا / تسلم الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، رسالة موجهة من رئيس الوزراء الفيتنامي تتضمن دعوة الأمين العام لزيارة فيتنام والمشاركة في مؤتمر اقتصادي دولي يعقد في هانوي في شهر سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام لمجلس التعاون في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، مع سفير فيتنام لدى السعودية هوانج خاك.

ورحب الزياني بدعوة رئيس الوزراء الفيتنامي، شاكرا ومقدرا اهتمام الحكومة الفيتنامية بتعزيز علاقات التعاون المشترك مع دول مجلس التعاون.

وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الخليجية الفيتنامية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.


م.ح.

بنا 1412 جمت 07/05/2018


عدد القراءات : 47         اخر تحديث : 2018/05/07 - 44 : 05 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English