الأمين العام لمجلس التعاون يكرم المشاركين في تنظيم جناح الأمانة العامة في مهرجان الجنادرية الرياض في 7 مايو / بنا / حضر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، في مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض حفل تكريم المشاركين في تنظيم جناح الأمانة العامة في مهرجان الثقافة والتراث الوطني ( الجنادرية).

وقد بدأ الحفل بكلمة ألقاها رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة رئيس اللجنة العليا المنظمة الدكتور عادل خليفة الزياني أعرب فيها عن شكره وتقديره للأمين العام على الدعم الكبير الذي حظيت به اللجنة العليا من أجل مشاركة فاعلة للأمانة العامة في مهرجان الجنادرية، كما عبر عن شكره للأمناء العامين المساعدين ورؤساء القطاعات والمدراء العموم والمسؤولين على التعاون الذي أبداه الجميع، مما كان له أبرز الأثر في نجاح مشاركة الأمانة العامة في المهرجان.



كما عبر الدكتور عادل الزياني عن امتنان الأمانة العامة للتعاون الكبير الذي لمسه الجميع من الجهة المنظمة للمهرجان في المملكة والتسهيلات التي قدمت للأمانة العامة لإنجاح مشاركتها في المهرجان تقديرا لدور المملكة في رعاية مجلس التعاون واستضافتها لمقر الأمانة العامة، وما تحظى به من دعم ومساندة لأداء المهام والمسؤوليات المناطة بها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك . كما وجه الشكر لأعضاء اللجنة والمشاركين في التنظيم الذين بذلوا جهدا مميزا يستحق التقدير والثناء.



من جانبه عبر الأمين العام في كلمة بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير للمشاركة المتميزة للأمانة العام في مهرجان الجنادرية والتي أبرزت انجازات مسيرة العمل الخليجي المشترك في هذا المهرجان التراثي والثقافي العريق، وقدمت صورة شاملة لما حققته تلك المسيرة المباركة، مشيدا بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة المنظمة وفريق العمل والمشاركين من كافة القطاعات لإظهار مشاركة الأمانة العامة بأفضل صورة، منوها بروح التعاون التي أبداها الجميع ، معربا عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح.



وقد قام الأمين العام في نهاية الحفل بتقديم شهادات التقدير للمشاركين في تنظيم مشاركة الأمانة العامة في المهرجان.









ن.ع/م.ح.



بنا 1405 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/05/07 - 19 : 05 PM