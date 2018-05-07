وزير شئون الكهرباء والماء يبحث مع شركة (JLANKA) تحضيرات الورشة التدريبية القادمة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للاستشاريين والمقاولين المنامة في 7 مايو / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه وفداً رفيع المستوى من شركة (JLANKA) للتكنولوجيا يتقدمهم الدكتور مايورا جالاسوما الرئيس التنفيذي للعمليات التقنية بالشركة.



وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور مشيداً بنشاط الشركة وخبرتهم العريقة في مجالات الطاقة الشمسية والتي تشهد بها مشاريعهم في تركيب انظمة الطاقة الشمسية في عدد من بلدان العالم.



وقال الوزير بأنه تم التعاقد مع شركة JLANKA لتقديم ورشة تدريبية للمقاولين والاستشاريين للحصول على شهادة معتمدة في تركيب انظمة الطاقة الشمسية، حيث ستعقد هذه الورشة في شهر يونيو القادم بتنظيم من وزارة شئون الكهرباء والماء بالتعاون مع وحدة الطاقة المستدامة.



وتأتي هذه الورشة التدريبية كجزء مهم من استراتيجية تنفيذ وتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة في مملكة البحرين انطلاقاً من اهتمامات الحكومة الموقرة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، وهي ضمن الخطوات التي تسعى بها البحرين الى تحقيق الاهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.



الجدير بالذكر أن هذه هي الورشة الثانية التي تقام من هذا النوع حيث كانت الأولى في شهر يناير الماضي، وتم فيها تدريب أكثر من 33 مقاولاً واستشارياً، ويتم تقديم هذه الورشة التدريبية لمدة خمسة أيام متتالية سيحصل بعدها المقاولون والاستشاريون على شهادة معتمدة للقيام بأعمال تركيب وربط أنظمة الطاقة الشمسية في شبكة الكهرباء الحكومية.



وسيتم طرح مثل هذه الورشة التدريبية بين فترة وأخرى لدفعات أخرى للتمكن من تغطية احتياجات السوق المحلية في توفر المقاولين والاستشاريين المؤهلين لتركيبات الطاقة الشمسية، وبإمكان المقاولين والاستشاريين الراغبين في المشاركة في هذه الورشة تسجيل مشاركتهم عبر الموقع الالكتروني لوحدة الطاقة المستدامة www.seu.gov.bh أو بالاتصال على هاتف الوحدة 38884990.



ن.ف/م.ح.



بنا 1322 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/05/07 - 31 : 04 PM