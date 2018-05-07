الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع سفير فيتنام علاقات التعاون المنامة في 07 مايو/ بنا / اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم الأثنين مع سعادة السفير هوانج خاك سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة العربية السعودية.

وقد تسلم معالي الأمين العام من سعادة السفير رسالة موجهة من رئيس الوزراء الفيتنامي تتضمن دعوة الأمين العام لزيارة فيتنام والمشاركة في مؤتمر اقتصادي دولي يعقد في هانوي في سبتمبر المقبل.

وقد رحب الأمين العام بدعوة رئيس الوزراء الفيتنامي، شاكرا ومقدرا اهتمام الحكومة الفيتنامية بتعزيز علاقات التعاون المشترك مع دول مجلس التعاون. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الخليجية الفيتنامية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاجتماع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.





ن.ف/خ.س



بنا 1254 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/05/07 - 05 : 04 PM