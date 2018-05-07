سمو نائب جلالة الملك يلتقي سمو رئيس الوزراء..وسموهما يؤكدان انه رغم انشغال المنطقة بالهاجس الامني فهي حريصة على الاسراع بوتيرة التنمية المنامة في 07 مايو/ بنا / التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية.



وخلال اللقاء أكد سموهما حرص مملكة البحرين على توسيع دائرة التعاون الثنائي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وزيادة آفاق استفادة المملكة من هذا التعاون على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، مشددين سموهما على ضرورة العمل بأن تكون الاتفاقيات الموقعة بين مملكة البحرين ومختلف الدول معززة لرؤيتها الاستراتيجية في تعزيز مشاركة القطاعين الاستثماري والتجاري في المنظومة الاقتصادية.



الى ذلك فقد استعرض سموهما مجمل التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية التحركات الهادفة لمزيد من الأمن والاستقرار، مشيرين سموهما إلى أن المنطقة رغم انشغالها بهاجس الأمن الا أنها في الوقت ذاته حريصة على الإسراع بوتيرة مسيرتها التنموية والاستمرار في عمليات البناء والتطوير بما يحقق الرخاء لشعوبها ويضمن عيشها في بيئة آمنة ومستقرة.



ن.ف/خ.س



بنا 1228 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/05/07 - 10 : 04 PM