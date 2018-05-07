المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم محاضرة "حقوق الطفل" لطالبات مدرسة الشيخة حصة المنامة في 7 مايو / بنا / نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مدرسة الشيخة حصة للبنات محاضرة توعوية بعنوان "حقوق الطفل" لطالبات المرحلة الابتدائية، وذلك بغرض تعزيز ثقافتهم حول حقوق الأطفال التي ذكرت في اتفاقية حقوق الطفل باعتبارها الصك القانوني الدولي الأول الذي يحدد الحقوق المدنية والسياسية، والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للأطفال.



وقدمت كل من الأستاذة فاطمة الطريف والاستاذة مريم سيادي من وحدة التدريب والتثقيف بالمؤسسة الوطنية نبذة عن المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل بشكل مبسط، حيث تم التطرق الى حق الطفل في الحياة والنماء، واحترام رأيه، وعدم التمييز ضده، فضلا عن تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى له.



وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج المؤسسة الوطنية لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الطفل بشكل خاص، والتي من شأنها ان تسهم بشكل كبير في صقل شخصية الطفل.





م.ف.ق/خ.س



بنا 1153 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/05/07 - 02 : 03 PM