الخيرية الملكية تقيم سوق الأسر المنتجة السنوي بمجمع التنين المنامة في 07 مايو/ بنا / تنظم المؤسسة الخيرية الملكية وبالتعاون مع مجمع التنين سوق الأسر المنتجة السنوي، والذي يستمر حتى 12 مايو ويفتح من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً.



ويحتوي السوق على مجموعة من السلع والبضائع التي تعرضها مجموعة من الأسر المنتسبة للمؤسسة، كما يحتوي على مختلف المشغولات والمنتجات من صنع أياديهم في المنزل، و تتوافر فيه بضائع صناعة محلية يدوية منزلية مثل الكوروشيه والتريكو والديكوباج والإكسسورات والمصوغات والملابس الشعبية والأدوات التعليمية، بالإضافة إلى البهارات والحلويات، إلى جانب العطورات والبخور البحريني المحلي الصنع.



وتهدف المؤسسة من خلال سوق الأسر المنتجة السنوي إلى فتح الآفاق للأسر المنتجة لتطوير مهاراتها ومساندتها في تحسين مستوى المعيشة.



وتدعوا المؤسسة الجمهور الكريم إلى زيارة السوق ومشاهدة مشغولات ومنتجات الأسر.







ن.ف/خ.س



بنا 1146 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/05/07 - 50 : 02 PM