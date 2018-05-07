الوزير خلف يستقبل القنصل الفخري للاتحاد السويسري لدى المملكة‎ المنامة في 7 مايو / بنا / استقبل سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مكتبه بديوان الوزارة سعادة السيد همبرت فنسنت بويمي القنصل الفخري للاتحاد السويسري لدى مملكة البحرين.



وخلال المقابلة أشاد الوزير بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ورقي، بعدها تم استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، والتباحث في مشاريع البنية التحتية التي تقوم بتنفيذها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومدى إمكانية استفادة الوزارة من الخبرات السويسرية في مجالات التعاون لما تتمتع به الشركات السويسرية من تجارب طويلة وسمعة عالمية في هذه المجالات.



من جانبه أثنى القنصل الفخري للاتحاد السويسري على المبادرات الجادة التي تتخذها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مشيداً بما تقوم به الوزارة من جهود واضحة في مجال النهوض بالبنية التحتية في المملكة.





م.ف.ق/خ.س



بنا 1131 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/07 - 37 : 02 PM