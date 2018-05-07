الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في اجتماعات وزراء الاعلام العرب و"المائدة المستديرة" بالجامعة العربية القاهرة في 07 مايو/ بنا / شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع "المائدة المستديرة" للمنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، ذات صفة مراقب بمجلس وزراء الإعلام العرب، والذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.



وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي بالأمانة العامة السيد فيصل بن عبدالله الشيخ بأن الاجتماع الذي يعقد للمرة الأولى بدعوة من قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أكد على أهمية تعزيز دور الإعلام العربي لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة والإسهام بقوة في تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية، وذلك عبر الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة التي أقرتها القمة العربية الأخيرة في الظهران بالمملكة العربية السعودية.



وبين الشيخ أن الاجتماع بحث تفاصيل الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، إضافة لمناقشته خطة العمل للاستراتيجية الإعلامية العربية 2017 - 2021، والاتفاق على شعار الحملة الإعلامية وآليات تنفيذها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتخصيص جائزة التميز الإعلامي العربي هذا العام للتليفزيون، ووضع معايير وضوابط لمنح صفة مراقب للمنظمات الممارسة للعمل الإعلامي العربي.



ورفعت توصيات اجتماع "المائدة المستديرة" إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي لمراجعتها ورفعها لمجلس وزراء الإعلام العرب من أجل اعتمادها.



كما شارك القطاع الإعلامي بالأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم في اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي لمناقشة مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته التاسعة برئاسة السعودية يوم غد ، حيث ستختتم سلسلة الاجتماعات بعقد مجلس وزراء الإعلام العرب يوم الأربعاء برئاسة الجزائر.



وتشكل وفد الأمانة العامة المشارك في الاجتماعات من الادارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي ممثلا بالمدير العام السيد فيصل الشيخ ومدير ادارة الاعلام السيد نواف العنزي، بالإضافة إلى السيد علي الريس مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، والسيد مجري بن مبارك القحطاني مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.





م.ف.ق/خ.س



بنا 1040 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/05/07 - 44 : 01 PM