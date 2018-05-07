جلالة الملك المفدى يصدر ثلاثة مراسيم بتجديد تعيين نائب لأمين عام التظلمات وتعيين مدير عام لوكالة انباء البحرين وتعيين وكلاء مساعدين في وزارة الاشغال المنامة في 7 مايو/ بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (26) لسنة 2018 بتجديد تعيين نائب لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم:

يجدد تعيين السيد أسامة أحمد خلف العصفور نائبا لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة مساعد، وذلك لمدة خمس سنوات.

المادة الثانية:

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



وصدر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (27) لسنة 2018 بتعيين مدير عام في وزارة شؤون الاعلام، جاء فيه:

المادة الأولى: يعين السيد أحمد محمد عبدالكريم المناعي مديرا عاما لوكالة انباء البحرين في وزارة شؤون الاعلام بدرجة وكيل مساعد.

المادة الثانية: على وزير شؤون الاعلام تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية



وصدر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (28) لسنة 2018 بتعيين وكلاء مساعدين في وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، جاء فيه:

المادة الأولى:

يعين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كل من :

1- الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيلاً مساعداً لمشاريع البناء والصيانة.

2- المهندس وائل ناصر محمد المبارك وكيلاً مساعداً للخدمات البلدية المشتركة.

3-السيد محمد سعد محمد هلال السهلي وكيلاً مساعداً للموارد والمعلومات.



المادة الثانية

على وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.





م.ا.ب/خ.س



بنا 1023 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/07 - 38 : 01 PM