اجلاء أكثر من 1700 شخص اثر ثوران "بركان كيلاوا" في هاواي هاواي في 07 مايو/ بنا / أجلت السلطات الأمريكية أكثر من ألف و700 شخص من مناطقهم جراء الحمم، والصخور، والغازات السامة التي قذفها بركان كيلاوا بعد ثورانه الأسبوع الماضي في ولاية هاواي.



وذكرت تقارير اخبارية ان نحو 26 منزلا تهدم في منطقة ليلاني استاتس بالولاية، وأربعة مباني غمرتها الحمم، وتم إجلاء أكثر من 1700 شخص إلى مناطق آمنة.



وأدى نشاط البركان الى قذف حممه الى ارتفاع 61 متراً، حيث امتدت تلك الحمم على مساحة 36 ألف كيلومتر مربع.

وبدأ ثوران بركان "كيلوا" الخميس الماضي، وعلى إثره تصاعدت الأبخرة والحمم البركانية على مسافات واسعة شملت مناطق سكنية.



ويعد البركان واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا، ويقع في حديقة براكين هاواي الوطنية.





و.ش/خ.س



بنا 1002 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/07 - 10 : 01 PM