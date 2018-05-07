أعضاء من الوفد العربي والعالمي لصاحبات الاعمال يزورن جسر الملك فهد المنامة في 7 مايو / بنا / قام عدد من أعضاء الوفد العربي والعالمي لصاحبات الاعمال بزيارة جسر الملك فهد من الجانب البحريني، وكان في استقباله الاستاذ جمال بن محمد الياقوت مدير ادارة العلاقات العامة والتشريفات بالجسر.



وفي بداية اللقاء رحب الياقوت بالوفد الزائر للجسر ونقل لهم تحيات سعادة المهندس فهد بن محمد الداود مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

واستمع الوفد الزائر خلال الزيارة الى شرح مفصل عن مراحل انشاء الجسر وما بعد التشغيل وحركة النقل والتنقل، كما شاهد الفيلم الخاص عن جسر الملك فهد.



وأشاد الوفد بالجهود والإنجازات والمكتسبات التي تحققت من خلال هذا الصرح الحضاري التنموي الكبير.



م.ف.ق/ع ع



بنا 0957 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/05/07 - 38 : 01 PM