بدء وضع لافتات عبارة "السفارة الأمريكية" في القدس المحتلة

القدس المحتلة في 07 مايو/ بنا / شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوضع لافتات بالطرقات في مدينة القدس المحتلة، مكتوب عليها "السفارة الأميركية"، تمهيدا لافتتاحها الأسبوع المقبل بالتزامن مع ذكرى النكبة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن شهود عيان، ان ثلاث لافتات تم وضعها على أحد طرق القدس مكتوب عليها "السفارة الأميركية"، باللغة الإنجليزية والعبرية والعربية.



وتم وضع تلك اللافتات بالقرب من مبنى تابع للقنصلية الأميركية جنوب القدس، الذي يبدو أنه سيكون مقرا للسفارة، بعد نقلها رسميا يوم 14 مايو الجاري.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن أنه سينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وان القدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار انتقادات دولية واحتجاجات فلسطينية عديدة.





و.ش/خ.س



بنا 0932 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/05/07 - 39 : 12 PM