استمراراً للحملة التوعوية "تجنب".. محاضرة في جامعة البحرين لتعريف الطلبة بأهداف الحملة المنامة في 7 مايو / بنا / استمراراً للحملة التوعوية "تجنب" والتي انطلقت بتعليمات سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام ، نظمت الإدارة محاضرة بالتعاون مع مكتب العيادة القانونية وحقوق الإنسان بجامعة البحرين ، بحضور العميد حمد علي بن حويل مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية و أ. د صبري حمد خاطر عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين.



وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بالآثار المترتبة على تجاهل قراءة العقد ، عدم الالتزام بالعقد ، تجاهل الحضور إلى المحكمة في حال التبليغ ، تجاهل أي اتصال من الجهات الرسمية ، تجاهل الاستشارة في حال عدم معرفة أي فقرة أو بند في العقد ، والتعامل مع الأماكن غير المرخصة .



الجدير بالذكر أن حملة "تجنب" ستستمر في تقديم المحاضرات التوعوية لطلاب الجامعات بالإضافة إلى كافة الوزارات والهيئات الحكومية ، لضمان وصول الحملة إلى الفئة العمرية المستهدفة.



م.ف.ق/خ.س



بنا 0931 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/05/07 - 48 : 12 PM