شركة مطار البحرين تشارك في قمة القوى النسائية المنعقدة في البحرين المنامة في 7 مايو / بنا / انطلاقا من اهداف لجنة تكافؤ الفرص في شركة مطار البحرين، الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، والتي تشمل ضمان حصول المرأة على فرصة عادلة لتحقيق التميّز، فضلًا عن إتاحة الفرص التدريبية لتولي المناصب التنفيذية كصانعة للقرار، شاركت 14 موظفة من مختلف إدارات شركة المطار في قمة القوى النسائية الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، المدير التنفيذي لشركة إنجاز البحرين في مملكة البحرين في الفترة من 6 إلى 7 مايو.

شارك في المؤتمر أكثر من 50 من القيادات النسائية المحلية والإقليمية والعالمية من مختلف القطاعات، واللاتي شاركن الحضور أفكارهن وخبراتهن بهدف إلهام المرأة وتعزيز ريادة الأعمال النسائية.

وقد حضر المؤتمر ، والذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، أكثر من 500 سيدة، كما عرض فرصًا مميزة للشراكة والتعاون بين رائدات الأعمال والمبدعات والمستثمرات.



هذا وتلتزم شركة مطار البحرين بمبادئ تكافؤ الفرص، كما تضطلع بدور سبّاق في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة (2013-2022) والتي تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة ، من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت الخبرة الوطني المتخصص في شئون المرأة.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0916 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/05/07 - 21 : 12 PM